وزيرة التنمية المحلية تغادر إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ COP30

توجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة بيليم بجمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في فعاليات قمة القادة – الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، لمناقشة آليات تسريع العمل المناخي العالمي ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة.

مصر تواصل ريادتها في دعم العمل المناخي العالمي

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشاركة مصر في قمة المناخ COP30 تأتي تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون بين الدول النامية والمتقدمة لتحقيق العدالة المناخية والتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لنجاح مصر في استضافة ورئاسة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ، الذي شهد إطلاق عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية لتعزيز الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

لقاءات ثنائية ومناقشات رفيعة المستوى

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التنمية المحلية في عدد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى التي تبحث قضايا التمويل والتنفيذ والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والعمل المناخي.

ويُعد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنصة الدولية الأهم لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وبحث سبل التصدي لتداعيات التغير المناخي، إذ يجتمع تحت مظلته قادة العالم لمناقشة حلول واقعية لتقليل الانبعاثات وتحقيق العدالة البيئية.

ويأتي مؤتمر COP30 هذا العام في مدينة بيليم البرازيلية، بعد محطات تاريخية بارزة كان من أبرزها اعتماد اتفاق باريس عام 2015، واستضافة مصر لمؤتمر COP27 عام 2022، الذي مثّل نقطة تحول في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة عالميًا.

