استرداد 170 قطعة أرض بالعاشر من رمضان لمخالفة شروط التعاقد (صور)

شهدت محافظة الشرقية تنفيذ حملة موسعة بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن استرداد 170 قطعة أرض بالمجاورة 53، وذلك لمخالفتها شروط التعاقد المبرمة مع جهاز المدينة، في إطار جهود الدولة لاستعادة أراضيها وحماية حقوق المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة.

المشرف على جهاز حدائق العاشر

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية.

ثبوت وجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد

ونُفذ قرار السحب والاسترداد بموجب القرار رقم (880) لسنة 2025، وشمل القطع من رقم (1) حتى رقم (170) بالمجاورة (53)، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد، لتؤول ملكية الأراضي المستردة إلى جهاز تنمية المدينة.

لجنة الإخلاء والاسترداد التي ضمت إدارات الأمن والإشغالات والشؤون القانونية

وشهدت الحملة مشاركة قوة من مديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية، إلى جانب قوات الأمن المركزي وشرطة التعمير وقسم ثالث العاشر من رمضان والحماية المدنية، فضلًا عن لجنة الإخلاء والاسترداد التي ضمت إدارات الأمن والإشغالات والشئون القانونية والعقارية وعددًا من الإدارات المعنية بالجهاز.

جهاز المدينة ماضٍ في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق الدولة

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة ماضٍ في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تضر بمصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى تحقيق الانضباط في إدارة الأراضي وضمان الالتزام الكامل بشروط التخصيص والتعاقد.

تنفيذ قرارات السحب والاسترداد بكل دقة وانضباط

وأضاف أن التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية يضمن تنفيذ قرارات السحب والاسترداد بكل دقة وانضباط، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة العاشر من رمضان، ويؤكد جدية الدولة في حماية أراضيها وحقوق مواطنيها.

