ارتفاع قياسي في أعداد الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال

تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9,250 أسيرا، وفقًا لما كشفه نادي الأسير الفلسطيني.

الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني عن تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال تسعة آلاف ومئتين وخمسين أسيرا، مشيرة إلى أن هذا الرقم الإجمالي لا يشمل المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.

وجود 49 أسيرة فلسطينية و350 طفلا

وتشير التفاصيل إلى وجود 49 أسيرة فلسطينية بين جدران السجون، منهن أسيرة واحدة قادمة من قطاع غزة، كما يبلغ عدد الأطفال المحتجزين 350 طفلا موزعين بين سجني عوفر ومجدو.

في الإطار ذاته، تستمر السلطات الإسرائيلية في تصعيد سياسة الاعتقال الإداري حيث يقبع 3368 معتقلا دون تهم محددة أو محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

