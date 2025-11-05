جيش الاحتلال يزعم: استهدفنا 20 عنصرا من حزب الله في الشهر الأخير

18 حجم الخط

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، استهداف 20 عنصرا من جماعة حزب الله اللبنانية في الشهر الأخير، وذلك على حد قوله.

القضاء على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ حزب الله اللبناني

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قضى على أحد عناصر قوة "الرضوان" التابعة لـ حزب الله اللبناني، في عملية استهدفت موقعًا داخل الأراضي اللبنانية.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن الاستهداف تم "بدقة عالية" بعد رصد تحركات وُصفت بأنها نشطة لعناصر من قوة الرضوان في منطقة العمليات.

وأشار البيان إلى أن العنصر المستهدف كان "منخرطًا في نشاطات تهدد أمن الحدود الإسرائيلية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية القتيل أو موقع العملية الدقيق.

لا تعليق من حزب الله حتى الآن

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من حزب الله حول الإعلان الإسرائيلي، في وقت تتابع فيه وسائل الإعلام اللبنانية التطورات الميدانية وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة.

