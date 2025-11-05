الأربعاء 05 نوفمبر 2025
تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم ومؤسسة CMA CGM اللبنانية

وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مع مؤسسة CMA  CGM، بهدف تقديم عشرة منح دراسية ممولة بالكامل لطلاب الأكاديمية العربية المتميزين، بواقع ست منح دراسية في مجال النقل البحري وأربع منح دراسية في مجال النقل واللوجستيات لمدة أربع سنوات.

وتضمن هذه الشراكة تسهيل وصول الطلبة إلى فرص التدريب الداخلي وفرص التوظيف داخل مجموعة CMA CGM.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن هذا التعاون لا يقتصر على توفير فرص التعليم عالي المستوى للطلاب فحسب، بل يُسهم أيضًا في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.

وكانت مجموعة CMA CGM قد أطلقت في عام 2007  أول منحة دراسية مع الأكاديمية العربية.

واكدت تانيا سعادة زعني رئيسة مؤسسة CMA CGM التزامها بتوفير التعليم للجميع في مصر.

وأعلنت ماندي باسيل، مديرة مؤسسة CMA CGM في لبنان ومنطقة الشرق الأدنى التزام المؤسسة بتوسيع نطاق الحصول على تعليم جيد ومساعدة المواهب المصرية الشابة على تطوير المهارات اللازمة للنجاح.

ومن خلال هذه الشراكة، يتم تعزيز المشاركة في مصر من خلال خلق فرص جديدة للطلاب للتعلم والنمو.

