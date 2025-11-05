الكرملين: نأمل ألا تؤثر التصريحات حول التجارب النووية على العلاقات مع واشنطن

18 حجم الخط

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن الكرملين قوله إنه يأمل ألا تؤثر التصريحات الأخيرة بشأن إمكانية إجراء تجارب نووية على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو "تتابع بقلق التصريحات الأمريكية المتزايدة حول تحديث الترسانة النووية"، داعيًا إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات تؤدي إلى توتر جديد بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم.

إخطار أمريكي بإطلاق صاروخ باليستي

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها أبلغت روسيا رسميًا بإطلاق صاروخ “مينيوتمان” الباليستي العابر للقارات، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها جزء من الالتزامات المتبادلة للشفافية بموجب الاتفاقات الدولية.

وأكدت مصادر روسية أن الإخطار تم وفق الإجراءات المعتادة، وأن موسكو لا تعتبر الإطلاق استفزازًا مباشرًا، لكنها تراقب التطورات بعناية.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن على خلفية الحرب في أوكرانيا، والاتهامات المتبادلة بشأن انتهاك معاهدات الحد من الأسلحة النووية.

ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة تعكس قلقًا متزايدًا من سباق تسلح جديد يعيد أجواء الحرب الباردة إلى المشهد الدولي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، أنه طلب الاستعداد لإجراء تجارب نووية.

وقال بوتين: "روسيا التزمت دائما بحظر التجارب النووية.. سنجري تجارب نووية إذا أجرتها دول أخرى".

