جهاز مدينة العاشر من رمضان يتعاون مع جامعة عين شمس لدعم التنمية الزراعية

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وفدًا من معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة – جامعة عين شمس، والذي يُعد أحد أبرز المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط المتخصصة في مجالات استصلاح الأراضي الجافة، وإدارة الموارد المائية، وتطبيق النظم الزراعية الحديثة الداعمة للاستدامة البيئية.

جاء ذلك في إطار أعمال اللجنة المشتركة لمتابعة الحالة الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، ودراسة تأثير التوسع الصناعي على المزارع القائمة ومصادر الري، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وخلال الزيارة الميدانية، تفقد أعضاء اللجنة عددًا من المزارع بالمدينة للوقوف على الوضع البيئي والزراعي، وتقييم جودة التربة ومصادر المياه، تمهيدًا لإعداد تقرير علمي شامل يتضمن توصيات علمية تساهم في دعم منظومة الزراعة والتجميل داخل المدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن التعاون مع جامعة عين شمس يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاستعانة بالخبرات الأكاديمية المتخصصة لدعم جهود التنمية المستدامة بالمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن النتائج التي ستُسفر عنها الزيارة ستُسهم في تطوير أساليب الري الحديث وتحسين كفاءة استخدام المياه داخل المدينة.

