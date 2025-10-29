لم يُعتبر القصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة خرقًا من قبل قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بل اعتُبر ممارسة لحق الدفاع عن النفس، رغم أن الحادث الذي حمَّل الإسرائيليون مسؤوليته لحماس أودى بحياة جندي إسرائيلي واحد والقصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد مائة من أهل غزة!

وهذا لا يشي فقط بأن واشنطن سمحت لقوات الاحتلال بهذا الخرق الكبير لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما يشي أيضًا بأن واشنطن سوف تعتبر أي خرق إسرائيلي مستقبلًا لهذا الاتفاق ممارسة لحق الدفاع عن النفس وليس خرقًا يَتعيَّن معاقبة إسرائيل عليه.

أي إننا إزاء وقف غير تام لإطلاق النار، وإنما وقف لبعض الوقت يتخلَّله قصف لأهالي غزة.. وهذا ما أكده ترامب في آخر تصريحات إعلامية له حينما أكد أن اتفاق شرم الشيخ قائم حتى ولو خرقته إسرائيل وأن حماس لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من هذا الاتفاق!، رغم أن خطته معظمها تدور حول حماس ابتداءً من تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة الأحياء ومرورًا بتسليم جثامين المحتجزين الذين لقوا حتفهم وعدم مشاركتها في حكم غزة وحتى تسليم أسلحتهم!

وهكذا يريد نتنياهو ومعه ترامب وقفًا لإطلاق النار يتخلَّله الخروقات بين الحين والآخر على غرار ما حدث ويحدث في لبنان.. وهذا أمر لا يمكن قبوله عربيًا وإسلاميًا.. فنحن نريد وقفًا مستدامًا لإطلاق النار لا يتخلَّله قصف لأهالي غزة بالطائرات والمدفعية، ليسمح بالبدء فورًا بتنفيذ خطة التعافي المبكر للقطاع التي تسبق إعادة إعماره ليصبح مكانًا صالحًا للحياة، ويكون مقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

