الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

ليس خرقا!

لم يُعتبر القصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة خرقًا من قبل قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بل اعتُبر ممارسة لحق الدفاع عن النفس، رغم أن الحادث الذي حمَّل الإسرائيليون مسؤوليته لحماس أودى بحياة جندي إسرائيلي واحد والقصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد مائة من أهل غزة!

وهذا لا يشي فقط بأن واشنطن سمحت لقوات الاحتلال بهذا الخرق الكبير لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما يشي أيضًا بأن واشنطن سوف تعتبر أي خرق إسرائيلي مستقبلًا لهذا الاتفاق ممارسة لحق الدفاع عن النفس وليس خرقًا يَتعيَّن معاقبة إسرائيل عليه.

أي إننا إزاء وقف غير تام لإطلاق النار، وإنما وقف لبعض الوقت يتخلَّله قصف لأهالي غزة.. وهذا ما أكده ترامب في آخر تصريحات إعلامية له حينما أكد أن اتفاق شرم الشيخ قائم حتى ولو خرقته إسرائيل وأن حماس لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من هذا الاتفاق!، رغم أن خطته معظمها تدور حول حماس ابتداءً من تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة الأحياء ومرورًا بتسليم جثامين المحتجزين الذين لقوا حتفهم وعدم مشاركتها في حكم غزة وحتى تسليم أسلحتهم!

وهكذا يريد نتنياهو ومعه ترامب وقفًا لإطلاق النار يتخلَّله الخروقات بين الحين والآخر على غرار ما حدث ويحدث في لبنان.. وهذا أمر لا يمكن قبوله عربيًا وإسلاميًا.. فنحن نريد وقفًا مستدامًا لإطلاق النار لا يتخلَّله قصف لأهالي غزة بالطائرات والمدفعية، ليسمح بالبدء فورًا بتنفيذ خطة التعافي المبكر للقطاع التي تسبق إعادة إعماره ليصبح مكانًا صالحًا للحياة، ويكون مقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

إنذار السويس!

حكاية منظمة (6)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق شرم الشيخ أهل غزة اتفاق وقف اطلاق النار إقامة الدولة الفلسطينية المحتجزين الإسرائيليين في غزة تسليم المحتجزين الإسرائيليين حكم غزة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

حكاية منظمة (5)

حكاية منظمة (4)

حكاية منظمة (3)

حكاية منظمة (2)

حكاية منظمة

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية