مصر ودول الخليج

الرأي العام المصري يريد أن يعرف حقيقة علاقاتنا بدول الخليج وخاصة السعودية والإمارات.. السعودية بعد أن أعلنت أنها بصدد إقامة مشروعات سياحية في مصر على ساحل البحر الأحمر نفت ذلك مؤخرا منذ أيام، وقالت إنها لا تفكر في أي استثمارات خارج المملكة على ساحل البحر الأحمر..

وقبل ذلك أطلق مسئول سعودي تصريحات ليست مقبولة عن مصر ودورها في تعليم أبناء المملكة.. أما الإمارات فهي تمول وتساعد وتسلح قوات الدعم السريع في السودان التي خرج قائدها مؤخرا يهدد من يدعم القوات المسلحة السودانية، ومعروف أن مصر تدعم جيش السودان، ومن قبل دعمت الإمارات أثيوبيا التي بنت سدا للإضرار بمصر وأمنها المائي.



وكلا البلدين، السعودية والإمارات يختلفان معنا في الملف الفلسطيني ولا يؤيدان جهودنا لجمع كل الفصائل الفلسطينية، ويتفقان مع أمريكا وإسرائيل في إبعاد حماس تماما عن قطاع غزة.. أي إلغاء وجودها بشكل تام في القطاع، وليس تجريدها فقط من سلاحها وأي دور سياسي لها في غزة.



والرأي العام المصري يعرف أن سياسات الدول حتى الشقيقة لا تتطابق وإنما تتقارب وتتشابه، ودوما توجد اختلافات في الرؤى والسياسات، ولكنه يعرف هل هذه الاختلافات ألقت بظلالها على العلاقات بيننا وبين دول الخليج، وأثرت بالسلب على هذه العلاقات؟.

الرأي العام يريد أن يعرف لماذا تؤيد الإمارات قوات الدعم السريع في السودان، ولماذا قررت فجأة السعودية عدم إقامة مشروعات عمرانية وسياحية في البحر الأحمر بمصر، وماذا يعني ذلك وما تأثيره على العلاقات بيننا وبين الدولتين الخليجيتين؟

