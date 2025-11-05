الأربعاء 05 نوفمبر 2025
عصام كامل

جيش الاحتلال يزعم: مقتل فلسطينيين اثنين حاولا تجاوز الخط الأصفر بغزة

الصليب الأحمر، فيتو
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل فلسطينيين اثنين حاولا تجاوز الخط الأصفر بقطاع غزة في حادثتين منفصلتين، وذلك على حد قوله.

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ 68875

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 68875 شهيدا بعد وصول جثامين 3 أشخاص إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وفي تصريحات سابقة ؛ قال  مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش أن جيش الاحتلال ترك دمى وألعابا مفخخة في مناطق مختلفة من القطاع، بهدف الإيقاع بالأطفال الفلسطينيين. 

وقال البرش في تصريحات له:" الاحتلال استخدم أساليب "شيطانية" عبر ألعاب على شكل دمى ودببة وعصافير صغيرة، تغري الأطفال بالاقتراب منها قبل أن تنفجر بهم".

 

المستشفيات تستقبل يوميا أطفالا مصابين بإصابات مروعة

وأضاف البرش: “المستشفيات تستقبل يوميا أطفالا مصابين بإصابات مروعة — أجساد ممزقة، أطراف مبتورة، ووجوه فقدت ملامحها — نتيجة فضول الطفولة تجاه تلك الألعاب المفخخة”. 

وختم البرش: “بقايا الصواريخ والقذائف غير المنفجرة ما زالت متناثرة بين الأنقاض وكأنها تواصل القتل بعد رحيل الجنود”.

