الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزيرة خارجية فلسطين: مصر تطلق مؤتمرا لإعادة إعمار غزة خلال أيام

فارسين، فيتو
فارسين، فيتو

قالت فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية الفلسطينية، إنّ ثمة نقاشات دائرة حول إعادة اللُحمة الفلسطينية، والعديد من الدول تبذل جهدها في هذا الإطار.

وأضافت خلال حوارها مع ولاء السلامين عبر قناة القاهرة الإخبارية: "نؤكد أن إعمار غزة خطة عربية إسلامية جرى التوافق عليها، ولدينا مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المفترض أن ينعقد خلال أسبوعين أو 3 أسابيع قادمة وتقوده مصر، وقد تكون ألمانيا معها".

وتابعت: "في هذا الاجتماع ستكون هناك مجموعة دول التي ستبحث متطلبات التعافي والإعمار، ونقول إننا لكي نصل إلى هذا الوضع لا بد من تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات أمنية في قطاع غزة، حتى نبدأ بسرعة في إجراءات التعافي وإعادة الإعمار لاحقا".

وحول مدى تعويل السلطة الفلسطينية على الدور المصري تحديدا في معبر رفح واتفاق شرم الشيخ وإعادة الإعمار والمؤتمر الذي ينعقد في مصر، قالت: "مصر معنا على مدار عقود، ومواكبة للوضع الفلسطيني، وهي جزء أساسي، وثمة تنسيق دائم معها".

وأكدت، أنّ اتفاق شرم الشيخ أمر مفصلي في حياة الشعب الفلسطيني من أجل وقف إطلاق النار، الذي من المنتظر أن يقودنا إلى شيء أكبر من وقف إطلاق النار، وهذا ما يجب العمل عليه مع الأشقاء العرب والغربيين.

وزيرة الخارجية الفلسطينية إعمار غزة مؤتمر إعادة الإعمار السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني

