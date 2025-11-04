الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
رئيس أركان الاحتلال يعلن استعداده لإخراج 200 مسلح من رفح

زامير رئيس أركان
زامير رئيس أركان الاحتلال، فيتو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي زامير، أبدى استعداده لإخراج نحو 200 مسلح فلسطيني من مدينة رفح، مقابل استعادة جثة الجندي الإسرائيلي هدار جولدين المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2014.

 

خلفية الجندي الإسرائيلي المفقود

وكان غولدين قد قُتل خلال عملية “الجرف الصامد” في غزة عام 2014، وتعتقد إسرائيل أن جثته ما زالت محتجزة لدى حركة حماس، التي ترفض الكشف عن مصير الجنود الإسرائيليين إلا في إطار صفقة تبادل شاملة للأسرى والجثامين.

لا تعليق رسمي من الحكومة

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن المقترح، فيما تلتزم حماس الصمت حول ما نشرته الصحيفة، في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية وقطرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة شامل في القطاع.

يأتي هذا فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال عناصر تابعة لحماس في نابلس بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إن عملية الاعتقال تمت بتوجيه من جهاز الشاباك.

