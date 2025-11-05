الأربعاء 05 نوفمبر 2025
إسرائيل تسلم جثامين 15 شهيدا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل في غزة

أعلن مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء، تسلمه جثامين 15 فلسطينيًا بموجب وقف إطلاق النار في القطاع، مما يرفع عدد جثامين الفلسطينيين الذين تم تسلمهم ضمن الاتفاق إلى 285، وفقًا لوكالة رويترز.

تفاصيل اتفاق تبادل الجثامين بين غزة وإسرائيل

وبموجب بنود الاتفاق الساري منذ العاشر من أكتوبر، تعيد إسرائيل 15 جثمانًا لفلسطينيين مقابل كل جثة تتسلمها لرهينة إسرائيلي كان محتجزًا في غزة.

بيان مستشفى ناصر حول عملية التسليم 

وقال المستشفى في بيان: وصول الدفعة العاشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، وعددهم 15 شهيدًا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

وكانت حركة حماس قد سلمت الليلة الماضية جثة إسرائيلي عبر الصليب الأحمر.

