مكتب نتنياهو يؤكد تسلم جثث 3 أسرى من الصليب الأحمر

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم من الصليب الأحمر توابيت 3 من الرهائن.



وأكد الديوان أن رئيس الوزراء اجتمع مع المستشار الأول لويتكوف وجوش غرينباوم المستشار الرفيع في البيت الأبيض وتلقى إحاطة محدثة بشأن تنفيذ خطة ترامب في اجتماعه مع فريقي ويتكوف وكوشنر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد: إن الصليب الأحمر تسلم 3 توابيت لمحتجزين قتلى، وهي في الطريق إلى إسرائيل.

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها ستسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي، تم العثور عليها اليوم في مسار أحد الأنفاق بجنوب قطاع غزة.

القسام تسلم اليوم جثث أسرى للاحتلال



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها، أنه تم انتشال جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال آساف حمامي، الذي أسره مقاتلو حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة، فإن المنطقة التي انتشلت منها حماس الجثة كان قد بحث فيها جيش الاحتلال سابقا ولم يتمكن من العثور على أي جثث هناك.

وفي السياق ذاته زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أن حركة حماس تلقت ضربات ساحقة وأصبحت "ظلًّا" لما كانت عليه لكنها تحاول التعافي.

وأضاف نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به.

حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرتنا

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: “لن نسمح بأن تعود جبهة ‎لبنان مصدر تهديد لإسرائيل، وسنفعل ما يلزم لمنع ذلك”.

