ارتفاع شهداء غزة لـ 68875، وصحة القطاع: الاحتلال ترك ألعابًا مفخخة لقتل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 68875 شهيدا بعد وصول جثامين 3 أشخاص إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

الاحتلال ترك دمى وألعابا مفخخة في مناطق مختلفة من القطاع

وفي تصريحات سابقة ؛ قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش أن جيش الاحتلال ترك دمى وألعابا مفخخة في مناطق مختلفة من القطاع، بهدف الإيقاع بالأطفال الفلسطينيين.

وقال البرش في تصريحات له:" الاحتلال استخدم أساليب "شيطانية" عبر ألعاب على شكل دمى ودببة وعصافير صغيرة، تغري الأطفال بالاقتراب منها قبل أن تنفجر بهم".

المستشفيات تستقبل يوميا أطفالا مصابين بإصابات مروعة

وأضاف البرش: “المستشفيات تستقبل يوميا أطفالا مصابين بإصابات مروعة — أجساد ممزقة، أطراف مبتورة، ووجوه فقدت ملامحها — نتيجة فضول الطفولة تجاه تلك الألعاب المفخخة”.

وختم البرش: “بقايا الصواريخ والقذائف غير المنفجرة ما زالت متناثرة بين الأنقاض وكأنها تواصل القتل بعد رحيل الجنود”.

