وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين في غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مؤتمر شرم الشيخ شكّل تطورًا محوريًا في مسار الأزمة، إذ تم خلاله التوقيع على وثيقة شرم الشيخ لإنهاء الحرب بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، إلى جانب عدد من القادة، ما يعكس إجماعًا دوليًا على ضرورة إنهاء الحرب الغاشمة على غزة.

مصر تتحرك ميدانيًا داخل غزة



وأشار الوزير، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة على الأرض لرفع الأنقاض والبحث عن الجثامين المحتجزين، موضحًا أنه تم إعادة 15 جثمانًا حتى الآن، بينما ما زالت بعض الجثامين داخل القطاع، مضيفًا: "تم تسليم جميع الأحياء ويتبقى فقط جزء من الجثامين".

مساعدات إنسانية دون المستوى المطلوب



وأوضح عبد العاطي أن المساعدات الإنسانية ما زالت محدودة، حيث يحتاج القطاع إلى ما بين 800 و1000 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على زيادة وتيرة دخول المساعدات من معبر رفح والمنافذ المخصصة.

وقف إطلاق النار واستقرار دائم



وشدد وزير الخارجية على أن الجهود المصرية تتركز أيضًا على ضمان وقف إطلاق النار وانسحاب القوات إلى الخطوط المحددة، بما يتيح تحقيق استقرار دائم في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها الإنساني والسياسي في آن واحد لإنهاء معاناة سكان غزة.

