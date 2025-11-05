شئون البيئة بالشرقية يحرر 326 محضرا ويجمع 474 ألف طن قش أرز

أكد الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة بمحافظة الشرقية قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية ومراكز المدن للقيام بتنفيذ عدد من الإجراءات الإستباقية للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء منذ بداية شهر سبتمبر الماضى.

اشتراطات الحماية المدنية

واشار إلى أنه تم معاينة وفتح (150 ) موقعًا لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة مطابقة لإشتراطات الحماية المدنية، وهى: إستخراج رخصة من جهاز تنظيم المخلفات وتوافر معدات الحماية المدنية والبعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياه.

تحرير 326 محضرمخالفة بيئية

وبين أنه تم تجميع (474) ألف و(173) طن قش الأرز من بداية الحصاد، والتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يوميًا على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقا لتقريرالإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة.

وكشف عن أن التفتيش اسفر عن ضبط وتحرير عدد (326) محضر مخالفة بيئية وجارى العرض على السلطة المختصة مقارنة بالعام الماضى فقد تم تحرير (786) محضر مخالفة بيئية.

تاجير عدد من المعدات بالتنسيق بمديرية الزراعة

يذكر أنه تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير عدد من المعدات زراعية ( مكابس وجرارات زراعية ) بإيجار رمزى بسيط لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

تنفيذ انشطة توعوية بكيفية التعامل السليم مع القش

كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ أنشطة توعويه للمزارعين كندوات ولقاءات مباشرة مع المزارعين بكيفية التعامل السليم والإستفادة الإقتصادية والإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الأثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

بدوره أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، بجهود جهاز شئون البيئة للقضاء على السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز، مشيرًا إلى انه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والإتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.