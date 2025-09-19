الجمعة 19 سبتمبر 2025
جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ينظم 437 نشاطا توعويا

جهاز شئون البيئة
جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية

أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية قيام إدارة الإعلام والتوعية البيئية بالفرع الإقليمى بالتعاون مع مديريتى "الزراعة والشباب والرياضة" والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية، بتنفيذ عدد 437 نشاطا توعويا خلال شهر سبتمبر الجاري

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 18 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

اثار الحرق على البيئة والمواطنين 

وذلك  لرفع الوعى البيئى للمزارعين بكيفية التعامل السليم مع المخلفات الزراعية والاستغلال الأمثل لهذه المخلفات بتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية وأسمدة عضوية وبيان آثار حرق تلك المخلفات على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث أقامت 62 ندوة توعية و370 لقاء مباشر أمام الحقول والأراضي الزراعية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية ومراكز الشباب و5 اجتماعات 

المهندس حازم الأشموني 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  على أهمية نشر الوعي البيئي بأهمية وقيمة المخلفات الزراعية الاقتصادية وبيان خطورة الحرق المكشوف لهذه المخلفات وآثارها الصحية الضارة على البيئة والصحة العامة للمواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والحفاظ على موارد البيئة المختلفة لتحسين نوعية المعيشة للإنسان وتطوير الأخلاقيات البيئية بحيث تصبح هي الرقيب على الإنسان عند تعامله مع البيئة.

شئون البيئة بالشرقية تشن حملة تفتيشية على 68 منشأة غذائية وصناعية

حظر الحرق المكشوف للمخلفات بالشرقية 

وناشد  محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة) والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلًا من حرقها لعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.

