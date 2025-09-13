السبت 13 سبتمبر 2025
جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 18 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ (18) حملة تفتيشية مفاجئة خلال شهر سبتمبر الجارى، لفحص عوادم السيارات لبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى، وذلك بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية.

وتم خلال الحملة فحص عادم (1649) سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

 

شئون البيئة بالشرقية تشن حملة تفتيشية على 68 منشأة غذائية وصناعية

 وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط (26) سيارة تعمل بالبنزين و(75) سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر جنح بيئية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شئون البيئة بالشرقية يفحص العوادم لـ 96 سيارة

 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة.

