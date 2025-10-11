السبت 11 أكتوبر 2025
جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 41 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

جهاز شئون البيئة
جهاز شئون البيئة بالشرقية

أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية بتكثيف الحملات المفاجئة لفحص عوادم السيارات وذلك للحد من  تلوث الهواء خلال موسم حصاد الأرز.

تنفيذ 41 حملة تفتيشية مفاجئة 

وقال إنه تم تنفيذ (41) حملة تفتيشية مفاجئة خلال شهرى سبتمبر الماضى أكتوبر الجارى بمدينة الزقازيق لفحص عوادم السيارات لبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى كما تم تم فحص عادم عدد (3538) سيارة تعمل بالبنزين والسولار.  

مطابقة 3364 سيارة تعمل بالبنزين والسولار

تبين من الفحص مطابقة (1465) سيارة تعمل بالبنزين،و(1899) سيارة تعمل بالسولار للحدود المسموح بها في قانون البيئة كما تبين مخالفة (75) سيارة تعمل بالبنزين  و(99) سيارة تعمل بالسولار  للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم تحرير محاضر جنح بيئية للمخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بـ صحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة.  

الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات  

ولفت إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة وخاصة خلال موسم حصاد الأرز. 

