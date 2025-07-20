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جهاز شئون البيئة بالشرقية ينظم 15 نشاطا توعويا يوليو الجارى

جهاز شئون البيئةبالشرقيةينظم
جهاز شئون البيئةبالشرقيةينظم 15نشاط توعوى يوليوالجارى

أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظات الشرقية والإسماعيلية أنه في إطار استعدادات وزارة البيئة لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة لخريف 2025 ، والتصدى لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

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حملات توعية ولقاءات مباشرة 

  قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية بالتنسيق  مع مديريات (الزراعة والشباب والرياضة) والوحدات المحلية لتنفيذ عدد 15 نشاطا توعويا ما بين ندوات توعية وحملات توعية ولقاءات مباشرة، وذلك لتوعية المزارعين والمواطنين بأهمية المخلفات الزراعية اقتصاديًا، وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ومدى تأثيرها على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك خلال شهر يوليوالجارى .

محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية نشر الوعي البيئي بين المزارعين لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي،

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مساعدة الفلاح الشرقاوى 

 حيث إن ذلك يعد نوعا من أنواع المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف ،لافتًا إلى أهمية تزويد المزارعين بالمعرفة والمهارة اللازمة بقضايا ومشاكل البيئة وطرق المحافظة عليها. 

 

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التصدى لظاهرة الحرق المكشوف حرق قش الأرز استعدادات وزارة البيئة نوبات تلوث الهواء التصدى لظاهرة الحرق الدكتور مجدى الحضرى رئيس الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة

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