شئون البيئة بالشرقية تشن حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات

شن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظات الشرقية والإسماعيلية، حملات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، لفحص عوادم السيارات وبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح به في قانون البيئة المصرى.

فحص 167 سيارة تعمل بالسولار والبنزين

وأشار الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، إلى أنه تم فحص 167 سيارة تعمل بالسولار والبنزين وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وبالفعل تم ضبط 10 سيارات مخالفة لقانون البيئة وهو ما دفع قيام أصحاب (5) سيارات بالتعهد بالتصالح خلال أسبوع من تاريخ الحملة بإزالة أسباب المخالفة، كما تم تحرير (5) محاضر جنح بيئية للمخالفين بأرقام (8838، 8839، 8840،8841، 8842) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فحص عوادم السيارات

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجهود جهاز شئون البيئة بالمحافظة، لتنفيذ حملات مفاجئة فى الميادين العامة بنطاق المحافظة لفحص عوادم السيارات للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ارتباط جودة الهواء بصحة الإنسان والبيئة

كما أكد محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة.

