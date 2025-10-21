الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شئون البيئة بالشرقية تشن حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات

شئون البيئة بالشرقية
شئون البيئة بالشرقية تشن حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات

شن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظات الشرقية والإسماعيلية، حملات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، لفحص عوادم السيارات وبيان مدى توافقها مع الحدود المسموح به في قانون البيئة المصرى.

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 41 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

فحص 167 سيارة تعمل بالسولار والبنزين

وأشار الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، إلى أنه تم فحص 167 سيارة تعمل بالسولار والبنزين وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وبالفعل  تم ضبط 10 سيارات مخالفة لقانون البيئة وهو ما دفع قيام أصحاب (5) سيارات بالتعهد  بالتصالح خلال أسبوع من تاريخ الحملة بإزالة أسباب المخالفة، كما تم تحرير (5) محاضر جنح بيئية للمخالفين بأرقام (8838، 8839، 8840،8841،  8842) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فحص عوادم السيارات 

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجهود جهاز شئون البيئة بالمحافظة، لتنفيذ حملات مفاجئة فى الميادين العامة بنطاق المحافظة لفحص عوادم السيارات للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 18 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

ارتباط جودة الهواء بصحة الإنسان والبيئة 

كما أكد محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال  تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شئون البيئة محافظات الشرقية والإسماعيلية جريدة وموقع فيتو الفرع الاقليمى الادارة العامة للمرور المسطحات المائية

مواد متعلقة

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 41 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينفذ 18 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات

شئون البيئة بالشرقية تشن حملة تفتيشية على 68 منشأة غذائية وصناعية

شئون البيئة بالشرقية يفحص العوادم لـ 96 سيارة

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية