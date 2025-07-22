شئون البيئة بالشرقية يفحص العوادم لـ 96 سيارة

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم عدد 96 سيارة تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الإنبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 10 سيارات مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

محافظ الشرقية

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء هى إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة،لافتًا إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

الدكتور مجدى الحصرى

وأوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات.

فحص عوادم السيارات 69 سيارة

وأضاف الحصري: تم خلال الحملتين فحص عادم عدد 96 سيارة،30 سيارة تعمل بالبنزين تبين مطابقتها كلها للحدود المسموح بها في القانون وفحص (66) سيارة تعمل بالسولار تبين مخالفة (10) سيارات وتم تحرير 10محاضر لهم بأرقام (23241-23242-23243-23244-23245-23246-23247-23248-23249-23250) جنح ثان الزقازيق لسنة 2025.

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