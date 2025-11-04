إنبي يحتفي بأبطال السباحة عقب حصد المركز الثالث عالميا (صور)

أقام مجلس إدارة نادي إنبي الرياضي برئاسة أيمن الشريعي، احتفالًا كبيرًا لتكريم أبطال السباحة بالنادي بعد عودتهم من العاصمة الإماراتية أبوظبي، عقب مشاركتهم التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف للمسافات القصيرة، والتي أُقيمت خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر بمشاركة 51 ناديًا من 20 دولة حول العالم.

انبي يحصد المركز الثالث عالميا

وحقق أبطال إنبي إنجازًا عالميًا تاريخيًا بحصد المركز الثالث العام في البطولة، بعد أن توّجوا مجهودهم الرائع بـ 49 ميدالية متنوعة، بواقع 23 ذهبية – 15 فضية – 11 برونزية، ليؤكدوا أن إنبي حاضر بقوة على منصات التتويج العالمية، ومصدر فخر للرياضة المصرية والعربية.

وشهد مقر النادي احتفالًا ضخمًا بحضور أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، والمهندس وائل الإمام، نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع ألعاب الماء، ومحمد إسماعيل، المدير الرياضي للنادي، إلى جانب لفيف كبير من عاملي النادي، وكذلك عدد كبير من أولياء الأمور وأسر الأبطال.

وخلال الاحتفال، قام مجلس الإدارة بتوزيع شهادات التقدير على اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، تكريمًا لعطائهم وجهدهم خلال البطولة، كما تم تقطيع تورتة كبيرة تحمل شعار النادي والبطولة وسط أجواء احتفالية مبهجة تزينها ألوان الفخر والفرح.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع الأبطال، في لحظات غمرتها السعادة والاعتزاز، مؤكدين أن هذه البطولة تمثل محطة مضيئة في تاريخ إنبي الرياضي.

وفي ختام الاحتفال، وجّه النادي الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري لقطاع السباحة تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وهم:

• المهندس كريم رسمي – رئيس لجنة السباحة

• د. جوده قنديل – المستشار الفني لقطاع السباحة

• ك. كمال الشريف – المدير الإداري لقطاع السباحة وألعاب الماء

• ك. عماد أسامه – المدير الفني للسباحة بالزعانف

• ك. زياد أحمد الشريف – المدرب العام لفرق السباحة بالزعانف

• ك. عبدالرحمن الخولي – المدير الإداري لقطاع البطولات

• ك. علياء حمدي – إدارية الفرق

• ك. عمرو محمد – إداري الفرق

• ك. صلاح سعيد – مدرب اللياقة البدنية

إنبي… فخر الرياضة المصرية.

تصريحات ايمن الشريعي

وخلال كلمته، أعرب أيمن الشريعي عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز العالمي، مؤكدًا أن ما تحقق “ليس مجرد عدد من الميداليات، بل هو انعكاس لهوية نادي إنبي التي تمتد في كل الألعاب وتعكس روح الانتماء والتميز.”

وقال الشريعي: “أبطالنا رفعوا اسم إنبي ومصر في محفل عالمي كبير، وأثبتوا أن النجاح لا يأتي صدفة، بل يصنع بالإخلاص والتخطيط والعمل الجماعي. إنبي سيظل دائمًا مصنع الأبطال وفخر الصناعة والرياضة.”

وقال المهندس وائل الإمام نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف علي ألعاب الماء: “ما تحقق في أبوظبي هو ثمرة جهد سنوات، ودليل على أن لدينا قاعدة قوية من المواهب القادرة على المنافسة عالميًا. هذه البطولة ليست نهاية الطريق، بل بداية لمزيد من الإنجازات.”

فيما أكد محمد إسماعيل، المدير الرياضي للنادي، أن هذا الإنجاز “يعكس روح الفريق الواحد داخل إنبي، ويؤكد أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو العالمية في مختلف الألعاب.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.