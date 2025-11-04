الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ضبط سائق عربة كارو صدم أجنبية وهرب في شمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر قائد «عربة كارو» أثناء اصطدامه بإحدى السيدات وإصابتها، ثم فراره من المكان بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء.

 

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الحادث، وتم تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ومقيمة بدائرة القسم.

وبسؤالها قررت أنه أثناء وقوفها أمام إحدى المستشفيات، اصطدمت بها «عربة كارو» ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بينما لاذ قائد العربة بالهرب.

عقب التحريات وجهود البحث، تم تحديد وضبط قائد «العربة الكارو» والمركبة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول العريش.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، مؤكدًا فراره خوفًا من المساءلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

