القبض على شخصين أدارا مصنعين غير مرخصين للأسمدة والنفايات الإلكترونية في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شخصين لإدارتهما مصنعين بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة الزراعية وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة.

تفاصيل الواقعة

أكدت التحريات قيام المتهمين بإدارة أحد المصنعين لإنتاج الأسمدة الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، بينما خصصا المصنع الآخر لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شخصين بتهمة إدارة مصنعين بدون ترخيص بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنعين وضبط مالكيهما، وعُثر بحوزتهما على 192.350 طن من المواد الخام والمنتجات النهائية من الأسمدة الزراعية، ومواد خام خاصة بالنفايات الإلكترونية مجهولة المصدر، إضافة إلى خطي إنتاج كامل بمشتملاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

