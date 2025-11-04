القبض على عصابة سرقة الأجانب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعرض عدد من الأجانب لواقعة سرقة بالجيزة وضبط الجناة وإعادة المسروقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمين بدائرة القسم، أفادوا بتعرضهم لواقعة سرقة من قِبل سيدة تعمل سمسارة عقارات، وأخرى تعمل خادمة، حيث استغلتا وجودهما داخل الشقة محل سكنهم، واستعانتا بـ 4 مجهولين ادعوا قرابتهم لهما، وهددوا المجني عليهم بأسلحة بيضاء واستولوا على (هاتفين محمولين – 4 ساعات يد – مبلغ مالي) قبل أن يفروا هاربين.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 6 أشخاص، لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بالجيزة.

وضُبط بحوزتهم سلاحان أبيضان، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

