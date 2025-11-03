نصائح للعناية بالشعر في الشتاء وحمايته من الهيشان

نصائح للعناية بالشعر في الشتاء، مع دخول فصل الشتاء، تبدأ الكثير من النساء في ملاحظة تغييرات غير محببة في شعرهن؛ فدرجات الحرارة المنخفضة والهواء البارد الجاف، إلى جانب استخدام الماء الساخن في الاستحمام، كلها عوامل تؤدي إلى جفاف الشعر، وزيادة الهيشان، وتقصف الأطراف، وفقدان اللمعان.





ولذلك، تأتي العناية بالشعر في الشتاء كجزء أساسي من الروتين الجمالي، للحفاظ على صحة الشعر وجماله وحمايته من التلف.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر في الشتاء ضرورة لحمايته من الجفاف والهيشان والتقصف، ولذلك فإن التوازن بين الترطيب العميق، والتقليل من الأدوات الحرارية، والتغذية الصحية سيسمح لشعرك أن يظل صحيًا وحيويًا طوال الموسم.



نصائح تساعدك على حماية الشعر من الهيشان

في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالشعر، مجموعة شاملة من النصائح الفعّالة للعناية بالشعر في الشتاء، وطرق حمايته من الهيشان والجفاف والتقصف.



١. ترطيب الشعر بعمق هو الأساس

الشعر في الشتاء يحتاج إلى جرعة إضافية من الترطيب. فبرودة الجو تتسبب في فقدان فروة الرأس للزيوت الطبيعية، ما يجعل الشعر باهتًا وجافًا. لذلك يُفضل استخدام ماسكات مرطبة مرتين أسبوعيًا بدلًا من مرة واحدة.

يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل:

زيت جوز الهند الدافئ

زيت الزيتون

جل الصبار

العسل مع زيت اللوز

هذه المكونات تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتساعد في تقليل الهيشان وجفاف الخصلات.

٢. تجنبي الماء الساخن قدر الإمكان

قد يكون الاستحمام بالماء الساخن مُريحًا في الشتاء، لكنه للأسف يُعد أحد أكبر أسباب تلف الشعر. فالماء الساخن يجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية، ويجعل الشعر أكثر عرضة للتقصف.

بدلًا من ذلك:

استخدمي ماءً فاترًا لغسل الشعر.

اشطفي شعرك في النهاية بماء بارد لإغلاق المسام ومنح الشعر لمعانًا طبيعيًا.

٣. تقليل استخدام مجففات الشعر الحرارية

الأدوات الحرارية مثل السشوار والمكواة تزيد من جفاف الشعر وتكسر أليافه، ولذلك من الأفضل تقليل استخدامها في الشتاء. وعند الضرورة، يجب:

وضع سيروم أو كريم حماية من الحرارة قبل استخدامها.

ضبط الحرارة على درجة منخفضة قدر الإمكان.

ترك الشعر يجف طبيعيًا بنسبة ٧٠٪ قبل تجفيفه.

٤. قص الأطراف بانتظام

قص الأطراف بشكل دوري من أهم الخطوات للحفاظ على مظهر الشعر الصحي. ففي الشتاء، تصبح أطراف الشعر أكثر عرضة للتقصف بسبب الجفاف وتغير درجات الحرارة. ينصح بقص نصف سم كل 6 إلى 8 أسابيع للحفاظ على حيوية الشعر ومظهره الصحي.

٥. اختيار شامبو وبلسم مناسبين لفصل الشتاء

اختاري شامبو لطيف خالٍ من السلفات والكحوليات، لأنها تزيد من جفاف الشعر. كذلك، لا بد من استخدام بلسم غني بالزيوت الطبيعية أو البروتينات المرطبة بعد كل غسلة. ويفضل اختيار منتجات تحتوي على:

زيت الأرجان

البروتين الحريري

زبدة الشيا

زيت الأفوكادو

هذه المكونات توفر ترطيبًا مضاعفًا للشعر خلال الشتاء.

علاج هيشان الشعر

٦. استخدام الزيوت الطبيعية بشكل منتظم

الزيوت تلعب دورًا مهمًا في حماية الشعر من الجفاف. ويُفضل تدليك فروة الرأس بزيوت طبيعية مرتين أسبوعيًا لتحفيز الدورة الدموية وتقوية الجذور. من أفضل الزيوت الشتوية:

زيت الخروع لتعزيز النمو وتقوية الجذور.

زيت جوز الهند لتنعيم الشعر وتقليل الهيشان.

زيت الأرجان لإضفاء لمعان صحي وحماية الشعر من التكسر.

زيت السمسم لحماية الشعر من عوامل الطقس البارد.

٧. تجنبي غسل الشعر يوميًا

الغسل اليومي يزيل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على الشعر مرطبًا. في الشتاء، يكفي غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا. وفي الأيام الأخرى، يمكن استخدام شامبو جاف خفيف عند الحاجة للحفاظ على نظافة الشعر دون الإضرار به.

٨. تجنب الاحتكاك الزائد

الاحتكاك يزيد الهيشان ويُضعف الشعرة مع الوقت. لذلك ينصح بـ:

استخدام منشفة قطنية ناعمة بدل الفوط العادية.

تجفيف الشعر بلطف عن طريق الضغط وليس الفرك.

تجنب النوم على وسادة قطنية واختيار وسادة حرير أو ساتان لتقليل الاحتكاك أثناء النوم.

٩. ارتداء غطاء رأس مبطن

القبعات الشتوية البلاستيكية والـ"صوف" أحيانًا تسبب احتكاكًا يجفف الشعر ويزيد تقصفه. يفضل اختيار قبعات ببطانة حريرية أو قطنية ناعمة، أو ارتداء باند حرير تحت أي قبعة صوف لحماية الشعر من الهيشان.

١٠. الانتباه للتغذية الداخلية

العناية لا تُختصر على الماسكات والزيوت فقط؛ فالتغذية تلعب دورًا كبيرًا في صحة الشعر. احرصي أن يحتوي غذاؤك الشتوي على:

البيوتين (مثل البيض والمكسرات)

البروتين (اللحوم، الفول، العدس)

أوميغا ٣ (السمك، بذور الكتان)

فيتامين E وC والزنك

كما يُفضّل شرب كميات كافية من الماء يوميًا، فالجفاف الداخلي ينعكس على الشعر فورًا.

وأخيرًا، خصصي وقتًا أسبوعيًا لتدليل شعرك، وستلاحظين الفرق في نعومته ولمعانه وقوته. الشعر تاج المرأة، والاهتمام به خطوة أساسية تعزز ثقتها وجمالها في كل فصل، خصوصًا في الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.