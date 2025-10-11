استخدمه بحذر، فوائد زيت اللوز المر للشعر والبشرة

فوائد زيت اللوز المر، زيت اللوز المر من أنواع زيت اللوز ولكنه ليس بنفس شعبية زيت اللوز الحلو رغم فوائده الطبية والعلاجية حيث كان يستخدم منذ زمن بعيد.

وفوائد زيت اللوز المر، عديدة لاحتوائه على نسبة عالية من الأوميجا وفيتامين هـ ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وعادة يستخدم موضعيًّا.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن زيت اللوز المر من الزيوت الطبيعية المميزة التي تستخدم منذ القدم في مجالات متعددة، سواء في التجميل أو العلاج أو حتى في صناعة الأدوية والعطور، حيث يتم استخراج هذا الزيت من حبات اللوز المر، وهو يختلف عن زيت اللوز الحلو الذي يستخرج من اللوز المستخدم في الطعام، ورغم أن الزيت المر يحتاج إلى استخدام بحذر بسبب احتوائه على مركبات قوية، إلا أن له فوائد كثيرة عند استعماله بطريقة صحيحة ومعتدلة.

فوائد زيت اللوز المر للبشرة

وأضافت مرام، أن من فوائد زيت اللوز المر للبشرة:

تفتيح البشرة وتوحيد اللون، حيث يحتوي الزيت على مركبات تساعد في تقشير الجلد وإزالة التصبغات الناتجة عن الشمس أو آثار الحبوب، مما يمنح الوجه إشراقة واضحة. مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، بفضل غناه بفيتامين E ومضادات الأكسدة، يساعد زيت اللوز المر على شد البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة. التخلص من الهالات السوداء، حيث يستخدم مخفف بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند لتدليك منطقة أسفل العينين، فيساعد على تفتيحها وتحسين الدورة الدموية. علاج حب الشباب، حيث يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله مفيد في تهدئة الحبوب وتقليل انتشارها. ترطيب البشرة الجافة، وعند خلطه مع زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون، يمنح البشرة ترطيب عميق ويحافظ على نعومتها.

فوائد زيت اللوز المر للشعر

وتابعت، أن من فوائد زيت اللوز المر للشعر:

تقوية بصيلات الشعر، حيث يحتوي الزيت على معادن وفيتامينات تغذي جذور الشعر وتقلل من التساقط. التخلص من القشرة، لأن خواصه المضادة للبكتيريا والفطريات تساعد في تنظيف فروة الرأس وإزالة القشرة. تحفيز نمو الشعر، وعند تدليك فروة الرأس به بعد تخفيفه، ينشط الدورة الدموية مما يسرع نمو الشعر ويزيد كثافته. لمعان وحيوية، يمنح الشعر لمعان طبيعي ويقلل من التقصف والجفاف، خاصة عند خلطه مع زيت الأرجان أو زيت جوز الهند.

زيت اللوز المر

فوائد زيت اللوز المر للصحة العامة

واوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أما عن فوائد زيت اللوز المر للصحة:-

تسكين الآلام العضلية، حيث يستخدم في التدليك لتخفيف التشنجات والآلام العضلية بفضل خصائصه المهدئة. مقاومة الالتهابات الجلدية، حيث يساعد في علاج التهابات الجلد الخفيفة والطفح الجلدي عند استخدامه موضعيا بعد تخفيفه. مطهر طبيعي، لأنه يحتوي على مواد مضادة للميكروبات، لذا يمكن استعماله بكمية بسيطة لتعقيم الجروح السطحية. يعمل على تقوية الأظافر الهشة وترطيب الجلد المحيط بها.

شروط استخدام زيت اللوز المر

وأضافت الدكتورة مرام، أنه رغم فوائد زيت اللوز المر إلا أن هناك شروط لاستخدامه حفاظا على صحة الجلد والشعر، ومن هذه الشروط:-

لا يستخدم بشكل مباشر على الجلد أو الشعر دون تخفيفه، لأنه قد يسبب تهيج أو حساسية.

لا يستخدم داخليا عن طريق الفم لأنه يحتوي على مركبات قد تكون سامة بجرعات عالية.

يفضل إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه.

يجب حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والحوامل، إلا بعد استشارة الطبيب.

يجب تخفيفه بالزيوت الطبيعية مثل زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا أو الأرجان أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

