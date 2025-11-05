الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أسماء مصابي حادث انقلاب ملاكي بطريق أسوان القاهرة الصحراوي

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسوان القاهرة، فيتو

أصيب 5 أشخاص في  حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث، وسحب السيارة عبر اوناش الإدارة وتسيير الطريق أمام قائدي السيارات.

والمصابون هم: “عمر مجدي حسين، محمد عبد الرحيم عبد الراضي، عمرو خالد حسن، عمرو محمد بسطاوي، إسماعيل صلاح الدين إسماعيل”، وتنوعت إصاباتهم بين الكسور والجروح المتفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

 

الجريدة الرسمية