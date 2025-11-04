"الأطباء" تبحث مع البنوك والشركات توفير خدمات تمويلية وتعاقدية ميسرة للأعضاء

عقد الأمين العام للنقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، ومقرر اللجنة الاجتماعية د. شادي صفوت عددا من الاجتماعات مع ممثلي عدة بنوك مصرية، لبحث تقديم برامج تمويلية ميسّرة للأطباء تشمل التمويل العقاري، وقروض السيارات، والتمويل الشخصي ضمن مبادرة خاصة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للأطباء وأسرهم.

حرص النقابة على إتاحة خصومات حقيقية ومزايا تنافسية لأعضائها

وأوضح د. أبو بكر القاضي، أن اللقاءات شملت مقارنة بين العروض التمويلية التي تقدمها البنوك المختلفة لاختيار الأفضل من حيث سعر الفائدة والتسهيلات وشروط السداد، مؤكدا حرص النقابة على إتاحة خصومات حقيقية ومزايا تنافسية لأعضائها.

كما أشار د. شادي صفوت، إلى أن اللجنة الاجتماعية تواصل اتصالاتها بعدد من النوادي ومعارض السيارات والأجهزة الكهربائية والمعمرة، وشركات السياحة، بهدف توقيع بروتوكولات تعاون جديدة تتيح للأطباء وأسرهم الحصول على خدمات ومنتجات بأسعار مخفضة وجودة مضمونة.

وأكد أن النقابة ترحب بتلقي عروض التعاون من الشركات والمؤسسات الراغبة في التعاقد لتقديم خدماتها للأطباء، مشيرا إلى أن جميع المقترحات تعرض على الأمانة العامة لدراستها واختيار الأنسب بما يحقق مصلحة أعضاء النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.