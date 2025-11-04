نائب وزير الصحة يتابع حالة طالبة تعرضت لحادث ويوجه بسرعة التعامل معها بمستشفى الضبعة المركزي

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمستشفى، ومتابعة جاهزية الأقسام الطبية والخدمية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

جهود الصحة لاستكمال تطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وضمن جهود الوزارة لاستكمال تطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح، إلى جانب الاستعدادات الجارية لدخول المحافظة ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفقًا لرؤية الدولة المصرية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من جاهزيته، والتأكد من سرعة تلقي المرضى للخدمة فور وصولهم، واطلع على دولاب الطوارئ وتوافر المستلزمات، كما تابع خلال مروره حالة طالبة تعرضت لحادث، حيث وجه الفريق الطبي بسرعة التعامل الفوري معها وتقديم الرعاية اللازمة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير تابع جولته بالمرور على أقسام العناية المركزة والحضانات، وحرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والاستماع إلى بروتوكولات العلاج المتبعة لضمان توافقها مع الإرشادات والمعايير الطبية المعتمدة، موجهًا باستمرار متابعة المؤشرات الصحية وتحسين جودة الخدمات.

وأوضح «عبد الغفار» أن نائب الوزير تفقد الصيدلية ومخزون الأدوية، للتأكد من توافر كافة الأصناف الحيوية اللازمة، ومراجعة آليات التخزين والصرف، مع التوجيه بتوفير أي نواقص بشكل عاجل لضمان استمرار الخدمة الطبية دون انقطاع، وتلبية احتياجات المرضى على مدار الساعة.

واختتم «عبد الغفار» بأن الجولة شملت المرور على قسم التعقيم المركزي والمطبخ لمتابعة الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، ومعايير الجودة داخل المستشفى، موكدًا أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات يأتي في مقدمة أولويات الوزارة لخدمة المرضى بمحافظة مطروح.

