الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طرق الحجز الإلزامي للعلاج من الإدمان داخل مستشفيات الصحة النفسية

افتتاح قسم للحجز
افتتاح قسم للحجز الإلزامي بمستشفى المعمورة بالإسكندرية

أعلن الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن طرق الحجز الإلزامي للعلاج من الإدمان داخل مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة.

طرق الحجز الإلزامي للعلاج من الإدمان داخل مستشفيات الصحة 

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتطلب تقديم طلب من أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى عبر الخط الساخن 16023 للصندوق مكافحة الإدمان  أو 16328 للإدارة المركزية للصحة النفسية.

وشدد على وجود شرط التأكد  من أن الحالة تشكل خطرًا على النفس أو الغير، وخضوع المريض لفحص طبي ونفسي في حالة وعي كامل.

وأشار إلى افتتاح قسمين للعلاج الإلزامي للإدمان منهم قسم بمستشفى المعمورة بالإسكندرية وقسم آخر في مستشفى إمبابة مما يعكس خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج الإدمان وتحسين جودتها.

الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة

كانت وزارة الصحة والسكان، افتتحت بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قسمًا جديدًا مخصصًا لتنفيذ الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية. 

يهدف القسم إلى تعزيز جهود مكافحة الإدمان من خلال تقديم رعاية طبية ونفسية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ويأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتطبيق رؤية الدولة في تطوير خدمات الصحة النفسية.

دمج مجموعة من البرامج المتكاملة تشمل التأهيل النفسي

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج التأهيلي للمتعافين يعتمد على دمج مجموعة من البرامج المتكاملة، تشمل التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني “العلاج بالعمل”، والتأهيل البدني “العلاج بالرياضة”، والأنشطة الترفيهية اليومية. 

كما يركز البرنامج على الدمج المجتمعي من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية مطلوبة في سوق العمل، في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانية وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

الصحة: انخفاض ملموس في نسب وفيات حديثي الولادة بالحضانات من 12% إلى 9%

وزير الصحة: نسعى لتوفير أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الأورام (فيديو)

يذكر أن أول قسم للحجز الإلزامي لمرضى الإدمان تم افتتاحه داخل مركز إمبابة لعلاج الإدمان، مما يعزز من شبكة الخدمات المتخصصة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية البرنامج التأهيلي الدكتور خالد عبدالغفار المتعافين الصحة والسكان الصحة النفسية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة علاج الإدمان والتعاطي علاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

بينهما متشابهات، احذر أعراض برد شتوية قد تخفي وراءها السرطان

كوثر محمود: وضع معايير موحدة للكشف الطبي كشرط أساسي لقبول الطلاب بكليات التمريض

الصحة: انخفاض ملموس في نسب وفيات حديثي الولادة بالحضانات من 12% إلى 9%

أمل جديد لمرضي القلب، التأمين الصحي يطلق خدمات طبية متقدمة

وزير الدولة البريطاني وممثلو منظمة الصحة العالمية في زيارة لمستشفى زايد التخصصي

"نقابة الصيادلة": فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات الحج غدا

الصحة: إصابة 25 في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب بطريق العاصمة الإدارية

الصحة: انتهاء إجراءات إنشاء المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية

الأكثر قراءة

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

ارتفاع رغم ضبابية الأجواء، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يرمز لحب الجميع وليس الحبيب والحبيبة فقط، عيد الحب المصري وعلاقته بمصطفى أمين

قبل ساعات من ظهورها، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج 2026 في مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة قمة ليفربول وريال مدريد

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل اقتصادية قريبا

دعاء أول الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية