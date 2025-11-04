أعلن الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن طرق الحجز الإلزامي للعلاج من الإدمان داخل مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة.

طرق الحجز الإلزامي للعلاج من الإدمان داخل مستشفيات الصحة

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه يتطلب تقديم طلب من أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى عبر الخط الساخن 16023 للصندوق مكافحة الإدمان أو 16328 للإدارة المركزية للصحة النفسية.

وشدد على وجود شرط التأكد من أن الحالة تشكل خطرًا على النفس أو الغير، وخضوع المريض لفحص طبي ونفسي في حالة وعي كامل.

وأشار إلى افتتاح قسمين للعلاج الإلزامي للإدمان منهم قسم بمستشفى المعمورة بالإسكندرية وقسم آخر في مستشفى إمبابة مما يعكس خطة الوزارة لتوسيع خدمات علاج الإدمان وتحسين جودتها.

الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة

كانت وزارة الصحة والسكان، افتتحت بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قسمًا جديدًا مخصصًا لتنفيذ الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان داخل مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية.

يهدف القسم إلى تعزيز جهود مكافحة الإدمان من خلال تقديم رعاية طبية ونفسية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ويأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتطبيق رؤية الدولة في تطوير خدمات الصحة النفسية.

دمج مجموعة من البرامج المتكاملة تشمل التأهيل النفسي

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج التأهيلي للمتعافين يعتمد على دمج مجموعة من البرامج المتكاملة، تشمل التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، إلى جانب التأهيل المهني “العلاج بالعمل”، والتأهيل البدني “العلاج بالرياضة”، والأنشطة الترفيهية اليومية.

كما يركز البرنامج على الدمج المجتمعي من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية مطلوبة في سوق العمل، في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانية وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

يذكر أن أول قسم للحجز الإلزامي لمرضى الإدمان تم افتتاحه داخل مركز إمبابة لعلاج الإدمان، مما يعزز من شبكة الخدمات المتخصصة على مستوى الجمهورية.

