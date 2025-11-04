الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ضبط جزار وطالب بتهمة القيادة برعونة في الدخيلة

الأجهزة الأمنية،
الأجهزة الأمنية، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" يستقلها شخصان رفقته بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (جزار "له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، وبرفقته (طالبان – مقيمان بدائرة القسم).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركتهم بحفل زفاف أحد أصدقائهم.


تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

