ضبط جزار وطالب بتهمة القيادة برعونة في الدخيلة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" يستقلها شخصان رفقته بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

بالفحص، تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (جزار "له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، وبرفقته (طالبان – مقيمان بدائرة القسم).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه حال مشاركتهم بحفل زفاف أحد أصدقائهم.



تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.