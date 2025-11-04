الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
القبض على 3 من مالكى المراكب السياحية بعد اصطدامها ببعض بأحد شواطئ الإسماعيلية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 من مالكى المراكب السياحية "بدون ترخيص" بعد الاصطدام بعضهم البعض بأحد شواطئ الإسماعيلية ما عرض حياتهم للخطر بسب خلافات حول أماكن رسو مراكبهم بالمرسى.

فيديو تصادم 3 مراكب سياحية بالإسماعيلية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعمد قائدى 3 مراكب سياحية الاصطدام بعضهم ببعض بأحد شواطئ الإسماعيلية مما يعرض حياتهم للخطر.


وبالفحص تم تحديد وضبط قائدى المراكب الثلاثة (3 مالكى مراكب سياحية "بدون ترخيص" – جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول أماكن رسو مراكبهم بالمرسى، تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب على بعضهم دون حدوث إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية