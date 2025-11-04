الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل متهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعطارين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل متهم بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الهاتفية بدائرة قسم شرطة العطارين. 

 فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور نظير مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

