ضبط عاطل غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة الاسلحة النارية

نجحت قوات الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عاطل له معلومات جنائية متهم بغسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

البداية عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 35 مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك إستمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

