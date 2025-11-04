السخونية عند الأطفال من الأعراض المصاحبة للالتهابات الفيروسية والبكتيرية بالجسم، وللأسف قد تكون عالية مايلزم الامهات بسرعة التعامل معها حفاظا على صحة الطفل.

والسخونية ليست عرض بسيط بل أحيانا يكون خطير ويستمر لأكثر من 3 ايام وهنا يجب على الأمهات التنبه لها وسرعة الكشف والعلاج.

عادات خاطئة تفعلها الأمهات عند إصابة الأطفال بالسخونية

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك عادات خاطئة تفعلها الأمهات عند إصابة الأطفال بالسخونية، يجب التخلى عنها حفاظا على صحتهم، منها:-

لف الطفل بالبطارية حتى يتعرق ويشفى وهو أكبر خطأ لأن ذلك يحبس الحرارة داخل الجسم ويدها أكثر ما يسبب تشنج حرارى، لذا يجب التخلى عن هذا الفعل وعند إصابة الطفل بالسخونة يجب تخفيف ملابسه ونتركه فى مكان جيد التهوية أو تكييف معتدل الحرارة.

وضع كحول أو خل على جسم الطفل وهى كارثة حقيقية لأن الجسم يمكن أن يمتص الكحول ويصيب الطفل بالتسمم، والخل يهيج الجلد ويمكن أن يسبب حروق بسيطة بالجسم، لذا يجب التوقف عن هذه العادات واستخدام كمادات ماء فاتر فقط على الرقبة وأسفل الابطين وبين الفخذين.

استخدام كمادات باردة أو ماء مثلج لتنزيل السخونة، وهو خطأ كبير يسبب انقباض في الأوعية الدموية ويمكن أن يسبب رعشة ترفع الحرارة أكتر، لذا استخدمي فقط مياه فاترة.

إعطاء مضاد حيوي طالما أن الطفل حرارته مرتفعة، وهذا خطأ لأن ليس كل سخونية تعنى أن الإصابة بكتيرية لأن أغلب الحالات تكون بسبب عدوى فيروسية، لذا ممنوع إعطاء الطفل دواء بدون إشراف طبي.

طالما سخن لازم مضاد حيوي"

مش كل سخونية معناها بكتيريا! أغلب الحالات بتكون فيروسية. الانتظار حتى إرتفاع الحرارة بشكل كبير ثم إعطاء خافض، وهذا خطأ فبمجرد أن تصبح أعلى من 38.5 يجب إعطاء الطفل خافض.

منع الطعام نهائي وقت السخونية، وهذا خطأ لأن الجسم يحتاج طاقة ليحارب العدوى، لذا يجب أن يأكل الطفل طعام خفيف وسوائل كثيرة، مثل الشوربة، والعصير الطبيعي، والللبن.

اذا اصيب الطفل بالحرارة ليلا الانتظار حتى الصباح، وهو خطأ كبير، لأن لو كانت الحرارة عالية جدا وصاحبها ارتعاش الطفل وصعوبة فى التنفس يجب التوجه لأقرب طوارئ على الفور لإنقاذ الطفل.

