أسباب السخونية عند الأطفال وأنواعها وطرق التعامل معها

أسباب السخونية عند الأطفال، السخونية أو الحمى من الإصابات المزعجة التى يصاب بها الصغار وتزعج الأمهات كثيرا لمخاطرها على الأطفال.

وأسباب السخونية عند الأطفال، عديدة واحيانا تعرف الأمهات سببها وأحيانا أخرى لا، كما أنها أحيانا تكون شديدة ولا تنخفض بسهولة.

أسباب السخونية عند الأطفال وأنواعها

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك قولا شائعا بين الأمهات والجدات، أن السخونية تؤثر على المخ، وهذا غير صحيح، والسخونية لها أسباب وأنواع عديدة.

Advertisements

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب السخونية الإصابة بالالتهاب السحائي أو التهاب المخ، وتكون السخونية هنا مصحوبة بالتشنجات، وفقدان الوعي وحالة عامة سيئة، وهنا يحتاج الطفل حجز في مستشفي وعلاج لمدة اسبوعين، وهذا الأمر نسبة حدوثه فى الأطفال بسيطة وغير شائعة.

ما هي التشنجات الحرارية

وتابع، أما التشنجات الحرارية وهى شائعة الحدوث وتعد الأشهر، حيث يصاب الطفل بالسخونية لأي سبب سواء برد أو التهاب حلق أو أى التهاب بالجسم، والسخونية في ٢ إلى ٤ % من الاطفال تسبب تشنجات تسمي بالتشنجات الحرارية وهو أمر حميد يحدث في الأطفال من سن ٦ شهور إلى ٥ سنوات، وتشفى من تلقاء نفسها، وعلاجها التحكم في السخونية من حيث ضرورة انزال الحرارة ولا ترتفع حتى لا تسبب التشنجات، ويجب الانتظار 5 أيام ونكتفي بخافض الحرارة لان السبب يتحسن من تلقاء نفسه، مع العلم أن المضاد الحيوي لا يمنع التشنجات، ولكن مايمنع التشنجات هو التحكم فى حرارة جسم الطفل.

أسباب السخونية عند الأطفال، فيتو

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أنا بقية الأطفال فالسخونية لا تؤثر على المخ ولا أي شيء بالجسم، فقط يجب متابعتها لمدة 5 أيام، ونكتفى بخافض الحرارة طالما لا يوجد علامات خطر مثل نهجان أو فقدان تام للشهية أو همدان عنيف مستمر أو تشنجات.

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس

وللحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.