الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

5 سلوكيات خاطئة امتنعي عنهم عند علاج السخونية عند الأطفال

السخونية، فيتو
السخونية، فيتو

علاج السخونية عند الأطفال، السخونية عند الأطفال من الأعراض المزعجة التى تشكل خطورة على الصغار عند إصابتهم بأى عدوى.

وعلاج السخونية عند الأطفال، لها طرق عديدة تحرص الأمهات على إتباعها لحماية الصغار من أى مخاطر.

 

5 سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات في علاج السخونية عند الأطفال 

 ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 5 سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات مع الصغار عند علاج السخونية، منها:-

  • كمادات الماء البارد أو الثلج، وغير أنها يمكن أن تسبب لسعة برد وتحرق الجلد تسبب أيضا انقباض في الأوعية الدموية تحت الجلد وبالتالى تسبب حبس للحرارة داخل الجسم، لذا يجب أن تكون الكمادات بماء فاتر.
  • كمادات الخل أو الكحول، تسبب تهيج للجلد وتمتص من مسام الجلد وتضر التنفس.
  • إعطاء لبوس دولفين أو كاتفلاي أو بدائلهم قبل عمر سنة، وذلك للاسف يضر الكلي والمعدة، لذا يجب استبدالهم بالسيتال والبروفين وبدائلهم.
  • إعطاء بروفين ودولفين بالتبادل، وهذا يمكن أن يسبب فشل كلوي وقرح المعدة، لذا لو درجة الحرارة عالية يمكن اعطاء الطفل بروفين وسيتال أو دولفين وسيتال بالتبادل.
  • التسرع بإعطاء مضادات حيوية بدون وصف طبيب مختص، وهذا يضر مناعة الطفل ويشجع على ظهور ميكروبات مضادة لا تستجيب للعلاج وهو أمر خطير جدا.
5 سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات في علاج السخونية، فيتو 

6 نصائح تساعد في علاج السخونية عند الأطفال 

وهناك 6 نصائح تساعد في علاج السخونية عند الأطفال، منها:-

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  • إعطاء الطفل خافض للحرارة.
  • الإكثار من شرب الطفل للسوائل.
  • تقديم الأكلات الخفيفة للطفل.
  • حمام الطفل بماء فاتر.
  • إلباس الطفل الملابس الخفيفة.
  • عند ارتفاع درجة حرارة الطفل عند 40 درجة يجب الذهاب به إلى الطبيب المختص على الفور.

أسباب إصابة الأطفال بالسخونية 

ومن أسباب السخونية الإصابة بالالتهاب السحائي أو التهاب المخ، وتكون السخونية هنا مصحوبة بالتشنجات، وفقدان الوعي وحالة عامة سيئة، وهنا يحتاج الطفل حجز في مستشفى وعلاج لمدة اسبوعين، وهذا الأمر نسبة حدوثه فى الأطفال بسيطة وغير شائعة.

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ويجب الاهتمام بإعطاء الاطفال التطعيمات بأنواعها، مع الاهتمام بتقوية مناعة الصغار والاهتمام بنظافتهم ونظافة الأماكن التى يتواجدون بها وذلك لحمايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية، وذلك حفاظا على صحتهم.

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السخونية علاج السخونية السخونية عند الأطفال 5 سلوكيات خاطئة تتبعها الأمهات في علاج السخونية الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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