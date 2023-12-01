6 نصائح تساعدك في علاج ارتفاع درجة حرارة طفلك

علاج السخونية عند الأطفال، السخونية من الأعراض المصاحبة للأمراض الفيروسية والبكتيرية، وهى رد فعل لجهاز المناعة تجاه مقاومة هذه الأمراض.

وعلاج السخونية عند الأطفال، أمر مهم وضرورة لمخاطرها على صحة الطفل، وهناك بعض الإسعافات التى اعتادت الأمهات على اتباعها لعلاج السخونية عند الأطفال.

6 نصائح تساعدك في علاج السخونية عند الأطفال

ويقدم الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، 6 نصائح مهمة تساعد في علاج السخونية عند الأطفال، منها:-

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إعطاء الطفل خافض للحرارة.

الإكثار من شرب الطفل للسوائل.

تقديم الأكلات الخفيفة للطفل.

حمام الطفل بماء فاتر.

إلباس الطفل الملابس الخفيفة.

عند ارتفاع درجة حرارة الطفل عند 40 درجة يجب الذهاب به إلى الطبيب المختص على الفور.

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أسباب إصابة الأطفال بالسخونية

ومن أسباب السخونية الإصابة بالالتهاب السحائي أو التهاب المخ، وتكون السخونية هنا مصحوبة بالتشنجات، وفقدان الوعي وحالة عامة سيئة، وهنا يحتاج الطفل حجز في مستشفى وعلاج لمدة اسبوعين، وهذا الأمر نسبة حدوثه فى الأطفال بسيطة وغير شائعة.

ما هي التشنجات الحرارية

أما التشنجات الحرارية وهى شائعة الحدوث وتعد الأشهر، حيث يصاب الطفل بالسخونية لأي سبب سواء برد أو التهاب حلق أو أى التهاب بالجسم، والسخونية في ٢ إلى ٤ % من الاطفال تسبب تشنجات تسمي بالتشنجات الحرارية وهو أمر حميد يحدث في الأطفال من سن ٦ شهور إلى ٥ سنوات، وتشفى من تلقاء نفسها، وعلاجها التحكم في السخونية من حيث ضرورة انزال الحرارة ولا ترتفع حتى لا تسبب التشنجات، ويجب الانتظار 5 أيام ونكتفي بخافض الحرارة لان السبب يتحسن من تلقاء نفسه، مع العلم أن المضاد الحيوي لا يمنع التشنجات، ولكن مايمنع التشنجات هو التحكم فى حرارة جسم الطفل.

أما بقية الأطفال فالسخونية لا تؤثر على المخ ولا أي شيء بالجسم، فقط يجب متابعتها لمدة 5 أيام، ونكتفي بخافض الحرارة طالما لا يوجد علامات خطر مثل نهجان أو فقدان تام للشهية أو همدان عنيف مستمر أو تشنجات.

ويجب الاهتمام بإعطاء الاطفال التطعيمات بأنواعها، مع الاهتمام بتقوية مناعة الصغار والاهتمام بنظافتهم ونظافة الأماكن التى يتواجدون بها وذلك لحمايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية، وذلك حفاظا على صحتهم.