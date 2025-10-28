وكيل تعليم أسيوط يفاجئ 3 مدارس ويكرم مديرة "الفتح الإعدادية" لتميزها في الأداء

تفقد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الثلاثاء،خلال جولة مسائية مفاجئة،سير العمل بـ 3 مدارس بمركز الفتح وأسيوط الجديدة بالفترة المسائية للوقوف على سير الدراسة ومتابعة اختبارات شهر أكتوبر، معلنًا تكريم مديرة مدرسة الفتح الإعدادية بنات لأدائها المتميز وتفعيلها الأنشطة المدرسية بمشاركة طالبات المدرسة والمعلمين، فضلًا عن تميز طالبات المدرسة والتزامهن بلوائح الانضباط المدرسى، رافقه خلالها أحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية.

تعليم أسيوط يكرم مديرة المدرسة مريم رفعت سامى ومنحها شهادة تقدير لتميزها



حيث تفقد وكيل التعليم بأسيوط اليوم الثلاثاء سير الدراسة بمدرسة الفتح الاعدادية بنات بالفترة المسائية، وتابع سير الدراسة بالفصول والتقى المعلمين وطالبات المدرسة وشاهد بعض الأنشطة المدرسية للطالبات، مشيدا بتميز الانشطة بالمدرسة وتميز الطالبات وانضباطهن، معلنا تكريم مديرة المدرسة مريم رفعت سامى ومنحها شهادة تقدير لتميزها وأدائها المتميز فى إدارة المدرسة وتحقيق الانضباط وسط مشاركة من المعلمين والطالبات وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى فضلا عن التزام المعلمات بالمدرسة باستخدام الوسائل التعليمية داخل الفصول واستخدام بطاقات التميز للطالبات المتميزات وعمل معرض لمنتجات الاقتصاد المنزلى والمنتجات الزراعية من الشتلات والنباتات المختلفة موجها الشكر لكافة العاملين بالمدرسة والطالبات.



كما استكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة اسيوط الجديدة للتعليم الأساسى بالفترة المسائية البالغ عدد فصولها 7 فصول للمرحلة الإعدادية وحضر بعض الحصص الدراسية وتابع سير أعمال اختبارات شهر أكتوبر بالمرحلة الإعدادية وسط حضور الطلاب والتزامهن بتعليمات الاختبارات.



كما تابع سير العمل بفصول مدرسة بصرة الإعدادية المشتركة، بالفترة المسائية والبالغ عدد فصولها 16 فصل دراسى وتابع بعض الفصول الدراسية واطمأن على سير أعمال اختبارات شهر أكتوبر والتزام الطلاب بالحضور كما تابع سجلات التقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية للمعلمين مشددا على ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال الجولة - على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية مع توثيق الجهود في سجل (26 قرائية) ومتابعة نواتج التعلم وتشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة والاهتمام بالمظهر العام للمدرسة والحرص على نظافة الفصول والطرقات وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على ضرورة المتابعة الدقيقة من قبل مدير المدرسة لجميع المعلمين مع توثيق الزيارات الصفية في سجل الزيارات الفنية وتفعيل التغذية الراجعة وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في رصد السلوكيات ووضع خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية بالإضافة إلى ضبط سجلات الغياب والتأخير اليومية بدقة ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح المنظمة وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي بما يدعم استقرار العملية التعليمية ومع توظيف الأنشطة التربوية في غرس القيم الإيجابية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية وتكريم وتحفيز المعلمين المتميزين لرفع الروح المعنوية وتشجيع الإبداع وتفعيل خطط الأمن والسلامة ومراجعة أدوات الإطفاء والإسعافات الأولية بشكل دوري.

