تعليم أسيوط يشيد بارتفاع نسبة الحضور بمدارس الجبل الشرقى رغم وعورة الطرق (فيديو)

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الإثنين، مدارس قصير العمارنة بالجبل الشرقى بمركز القوصية، وذلك عن طريق المعدية على نهر النيل للوصول للمدارس التى تتميز بتواجدها فى منطقة جبلية وعرة لخدمة أهالى تلك القرية النائية، والتى لم يزرها وكيل وزارة من قبل.

وتابع بعض الفصول الدراسية والتزام الطلاب والمعلمين، وارتفاع نسبة الحضور فى اختبارات شهر أكتوبر الجارى.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.. رافقه خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية.

حيث بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته بواسطة معدية النيل بمنطقة القصير للوصول إلى البر الشرقى لقرية قصير العمارنة شرق وزار مدرسة قصير العمارنة الابتدائية الجديدة شرق البالغ عدد فصولها 24 فصلا دراسيا و2 فصل رياض أطفال، وتابع سير الدراسة بالفصول الدراسية.

تعليم أسيوط يشيد بنسب الحضور المرتفعة وقلة نسبة الغياب

كما تابع وكيل وزارة التعليم بأسيوط بعض فصول مدرسة قصير العمارنة الإعدادية الجديدة بنين التي تضم 7 فصول دراسية لخدمة أهالى القرية، مشيدا بنسب الحضور المرتفعة وقلة نسبة الغياب والتزام الطلاب بلائحة الانضباط المدرسى رغم تواجد المدارس بأماكن جبلية.

تعليم أسيوط يتابع بعض الحصص الدراسية بالمدارس وسط التزام وحضور المعلمين

وعلى ارتفاع تدريجى عن سطح الأرض وعلى منطقة مرتفعة، زار وكيل الوزارة مدرسة جمال جودة الإعدادية بنات بالقصير شرق التي تضم 6 فصول.

والتقى المعلمون بالمدرسة، وتابع بعض الحصص الدراسية وسط التزام وحضور المعلمين والطالبات.

ووجه المعلمون بتطبيق البرامج العلاجية للطالبات الضعاف بالمدرسة، وحثهم على الحضور والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي.



وأشاد وكيل الوزارة بالدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ اسيوط للعملية التعليمية ودعمه المتواصل لتفعيل المشاركة المجتمعية بمختلف المدارس والإدارات التعليمية، معلنا المتابعة المستمرة للبرامج العلاجية للطلاب الضعاف وسجلات القرايية وحضور الطلاب ونسب الغياب والتقييمات المدرسية والأداءات الصفية.

