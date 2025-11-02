الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هنري الضحية القادمة، محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم الغزال الفرنسي في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقترب من تحطيم رقم الأسطورة الفرنسية تيري هنري كأكثر من سجل أهدافًا على ملعب واحد في تاريخ البريميرليج.

صلاح يستهدف رقم قياسي جديد 


ويملك صلاح حاليًا 107 هدف على ملعب أنفيلد، ليحتل المركز الثاني خلف هنري الذي سجل 114 هدفًا في ملعب الهايبري بقميص آرسنال، متفوقًا على كل من سيرجيو أجويرو (106 أهداف بملعب الاتحاد) وواين روني (101 هدف بأولد ترافورد).


الفرعون المصري يحتاج إلى ثمانية أهداف فقط لتجاوز هنري واعتلاء القمة التاريخية، في إنجاز يعزز مكانته كأحد أعظم الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

 

واقتحم محمد صلاح تاريخ نادي ليفربول بعد تسجيله هدفًا في فوز فريقه على حساب أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد ليفربول أخيرًا لانتصاراته بعد سلسلة هزائم مخيبة للآمال بفوزه 2-صفر على أستون فيلا ليصعد مؤقتًا إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 250 هدفًا للفريق.

 

وبهذا الهدف ينضم صلاح إلى روجر هانت وإيان راش في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 250 هدفًا مع ليفربول.

 

وقال الحساب الرسمي للريدز عبر منصة "إكس": "محمد صلاح سجل 250 هدفًا مع الريدز، أمر لا يصدق".


كما أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج مساهمةً في تسجيل الأهداف مع نادٍ واحد، بـ276 مساهمة (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، وبالتساوي مع اللاعب السابق واين روني.

ويمتلك واين روني 276 مساهمة مع مانشستر يونايتد في 393 مباراة، وتساوى معه صلاح خلال مباراة الأمس في 299 ظهورًا مع ليفربول بفارق 94 مباراة.

ولعب صلاح 416 مباراة حيث يأتي خلف رودجر هانت صاحب المركز الثاني برصيد 285 هدفًا في 492 مباراة، وإيان راش صاحب الـ 346 هدفًا في 660 مباراة.

 

وخاض ليفربول، مباراة الأمس تحت ضغط متزايد بعد أربع هزائم متتالية في الدوري ضمن ست هزائم خلال آخر سبع مباريات في كل المسابقات، لكنه حقق الفوز ليقلص الفارق مع آرسنال متصدر الدوري إلى سبع نقاط، إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة.

 بينما تراجع فيلا إلى المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.

وافتتح صلاح، الذي واجه انتقادات بعد بدايته البطيئة في الموسم، التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إثر خطأ فادح من إيمي مارتينيز حارس أستون فيلا، والذي مرر الكرة مباشرة إلى نجم ليفربول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي محمد صلاح

مواد متعلقة

صاروخية بعيدة المدى، الدوري الإنجليزي يحفز عمر مرموش قبل مواجهة بورنموث (فيديو)

لاعب ليفربول: محمد صلاح أسطورة النادي وقدوة لجميع اللاعبين

الكشف عن حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يستهدف ضم هاري كين مقابل الشرط الجزائي

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية