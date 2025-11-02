الأحد 02 نوفمبر 2025
صاروخية بعيدة المدى، الدوري الإنجليزي يحفز عمر مرموش قبل مواجهة بورنموث (فيديو)

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعرض الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي هدف عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في شباك بورنموث وعلق: هذا كانت آخر مرة واجه فيها مرموش بورنموث.

 

وأحرز مرموش هدفا صاروخيا في شباك بورنموث في الموسم الماضي وقاد فريقه لتحقيق الفوز.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام بورنموث بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أستون فيلا، بهدف دون رد على ملعب الأخير.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية. 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث 

تذاع مباراة مانشستر سيتي أمام بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويمتلك نادي مانشستر سيتي حاليًا 16 نقطة حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن بورنموث لديه 18 نقطة حيث يحتل المركز الثاني.

الجريدة الرسمية