الأحد 02 نوفمبر 2025
رياضة

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإنجليزي

برشلونة
برشلونة

برشلونة ضد إلتشي، أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه لمواجهة  إلتشي، اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، على ملعب "مونتجويك".

قائمة برشلونة 

وضمت قائمة برشلونة في خط الهجوم روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس ولامين يامال وراشفورد وروني..

موعد مباراة برشلونة وإلتشي

تنطلق مباراة برشلونة أمام إلتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي

تذاع مباراة برشلونة أمام إلتشي عبر قناة beIN sports HD 2.

موقف برشلونة وإلتشي في الليجا

ويملك برشلونة 22 نقطة في رصيده بجدول الترتيب، خلف فياريال بفارق نقطة واحدة، ويتصدر ريال مدريد الترتيب ويملك 30 نقطة بعد الفوز أمام فالنسيا برباعية نظيفة.

ويتواجد فريق إلتشي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني ولديه في رصيده 14 نقطة.

وكان برشلونة تراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوز فياريال مساء السبت برباعية نظيفة أمام رايو فاليكانو. 

الجريدة الرسمية