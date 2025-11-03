بقيادة أرنولد، وفد من ريال مدريد يقدم التعازي في الراحل جوتا

قام وفد من نادي ريال مدريد الإسباني بزيارة مقر نادي ليفربول، لتقديم واجب العزاء في الراحل البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب الريدز، الذي توفي في حادث سير قبل عدة أشهر.



وقد لاقت اللفتة تقديرًا كبيرًا من إدارة ليفربول وجهازه الفني واللاعبين، الذين أعربوا عن شكرهم للنادي الملكي على موقفه الإنساني النبيل، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تُجسد روح الاحترام المتبادل بين الأندية الكبرى رغم المنافسة القوية داخل الملعب.

وتواجد ضمن الوفد كل من ترينت ارنولد لاعب ليفربول السابق وريال مدريد الحالي وتشابي الونسو مدرب. ريال مدريد

وتأتي هذه الزيارة قبل القمة المنتظرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام مساء الثلاثاء 5 نوفمبر على ملعب أنفيلد في إنجلترا، ضمن دور المجموعات من البطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في لقاء يُتوقع أن يشهد إثارة كبيرة بين فريقين يمتلكان تاريخًا عريقًا في البطولة الأوروبية، حيث يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يعتمد ريال مدريد على خبرته الكبيرة في المسابقة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.