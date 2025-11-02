الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يستهدف ضم هاري كين مقابل الشرط الجزائي

هاري كين
هاري كين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة بشأن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من بايرن ميونخ.

حيث ينتهي عقد كين مع "البافاري" في 30 يونيو 2027، وسط اهتمام كبير من أندية عملاقة في أوروبا والسعودية لكسب خدماته.

برشلونة يرغب في ضم هاري كين 

وقالت صحيفة سبورت: "برشلونة مهتم بالتعاقد مع هاري كين في الصيف القادم، لخلافة روبرت ليفاندوفسكي".

وتابعت: "اللاعب يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 65 مليون يورو، وأبدى رغبته في خوض تجربة جديدة مع العملاق الكاتالوني".

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن الفوز بصفقة هاري كين يبقى محل شك كبير، خصوصًا وسط اهتمام أندية كبرى بينها فريقه السابق توتنهام وأندية أخرى من الدوري الإنجليزي، وأندية سعودية.

الإنجليزي هاري كين المهاجم الانجليزي هاري كين بايرن ميونخ نادي برشلونة

الجريدة الرسمية