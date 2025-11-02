الكشف عن حكم مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول في مشواره في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور المجموعات.

حكم مباراة ريال مدريد مع ليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة مباراة القمة بين ليفربول وريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويُعد كوفاتش من حكام النخبة في أوروبا، وسبق له إدارة مباريات كبرى في البطولة، ويُعرف بدقته وحسمه في اتخاذ القرارات داخل أرض الملعب.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل 4 نوفمبر، في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر الحادية عشر بتوقيت السعودية، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز أمام فالنسيا برباعية في البروفة الأخيرة قبل لقاء ليفربول الثلاثاء المقبل.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وكان كيليان مبابي قد افتتح التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 31 عزز الفرنسي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 44 أحرز جود بيلينجهام هدف ريال مدريد الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 82 سجل كاريراس الهدف الرابع لريال مدريد.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 30 في المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني فياريال، وتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 9 في المركز 18.

