أداء استثنائي، أرقام أقوى خط دفاع في أوروبا

يواصل نادي آرسنال كتابة أرقامه المميزة هذا الموسم، بعدما أثبت أنه يمتلك أقوى خط دفاع في أوروبا حتى الآن.

دفاع قوي للآرسنال

ففي 15 مباراة خاضها الفريق تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، خرج “المدفعجية” بشباك نظيفة في 12 مواجهة كاملة، واستقبلوا فقط 3 أهداف، في حصيلة دفاعية مذهلة لم يحققها أي فريق آخر على مستوى الدوريات الكبرى.

الصلابة الدفاعية التي أظهرها آرسنال كانت أحد أهم أسباب تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يعتمد الفريق على تنظيم تكتيكي محكم، وتفاهم كبير بين لاعبي الخط الخلفي بقيادة جابرييل وسالييا، إلى جانب الحارس المتألق ديفيد رايا.

بهذا الأداء الدفاعي الحديدي، يؤكد آرسنال أنه لا يكتفي فقط بالسعي نحو اللقب، بل يسعى لتسجيل اسمه كصاحب أقوى منظومة دفاعية في كرة القدم العالمية هذا الموسم.

